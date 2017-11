Clínicas que emitiam resultados falsos de exames de sangue funcionavam clandestinamente

Investigações da Polícia Civil apontam que as duas clínicas envolvidas em fraudes na emissão de resultados de exames de sangu, investigadas na operação Falso Resultado, funcionavam de forma clandestina. As unidades da Clínica do Povo, localizadas no Recanto das Emas e em Samambaia, atuavam sem alvará de funcionamento e nem autorização da Vigilância Sanitária do DF. A polícia acredita que cerca de cem pessoas possam ter sido prejudicadas.

A Polícia Civil informou que os laboratórios cobravam preço mais baixos em analisar as amostras e emitiam laudos falsos. O próximo passo da operação será colher informações dos depoimentos de pelo menos dez vítimas das clínicas. As duas unidades no DF funcionavam há cerca de seis meses e os donos pretendiam abrir uma nova filial em Goiânia (GO). Tiago Henrique Silva Gonçalves, que se apresentava como sócio da clínica, foi preso e nega as acusações.

Relembre o caso

Ambas as clínicas, fechadas durante a operação da Polícia Civil, ficavam localizadas próximas a unidades públicas de saúde e cobravam preços mais baixos para a coleta de sangue dos pacientes. Porém, a investigação apontou que o material coletado não era submetido à realização de exame laboratorial. As clínicas emitiam o mesmo laudo para todos os pacientes. “Eles pegaram os resultados de dois pacientes e só mudavam o nome para replicar os exames”, aponta o delegado-chefe da 32ª DP, Júlio César de Oliveira. As consultas chegavam a custar R$ 50 no maximo.