Cinco pessoas ficam feridas após caminhonete capotar na Estrutural

Cinco pessoas ficaram feridas após uma caminhonete capotar na tarde desta quarta-feira (28), no km 2 da via Estrutural. O acidente ocorreu por volta das 15h, no sentido Plano Piloto.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a motorista, Vilmara Neves Bezerra, de 41 anos, sofreu hematomas na cabeça e dores abdominais e foi conduzida ao Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), pelo Samu. O carona, Misael Mesquita da Silva, 46, teve suspeita de lesão da medula espinhal e também foi transportado de helicóptero para o HBDF.

No banco de trás estavam três pessoas. José Carlos Neves Nascimento, 47, foi atendido no local e não necessitou ser transportado. Já Raenir Santos da Silva, 18, e M. M. M., 17, sofreram escoriações e dores generalizadas pelo corpo.

De acordo com os bombeiros, o trânsito seguiu lento por um tempo por causa dos curiosos que seguiam pela via. O local ficou aos cuidados da Policia Militar.