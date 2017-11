Ciclistas promovem passeio em homenagem a Raul Aragão

O Movimento Comunitário do Jardim Botânico (MCJB), com o apoio da ONG Rodas da Paz, organiza o 2º Passeio Ciclístico do Jardim Botânico, neste domingo (12). Neste ano, a edição promoverá uma homenagem especial ao ciclista Raul Aragão, de 23 anos, morto no último dia 22 de outubro, ao ser atropelado por um carro enquanto pedalava na rotatória da entrequadra 406/407 Norte.

O evento ainda tem como objetivo promover o uso de transporte limpo, alternativo e integrado com a natureza da região. De acordo com os organizadores, duas fitinhas, uma preta e outra branca serão amarradas nas bicicletas dos participantes. “A fitinha preta simboliza luto pelo falecimento de Raul e de outros muitos ciclistas nas vias do DF, já a fitinha branca simboliza um pedido de paz no trânsito da capital.”

Na programação, também está previsto um minuto de silêncio antes do início do percurso. O evento ocorrerá dois dias antes do aniversário de Raul e contará com a participação dos familiares do rapaz.

Para participar, basta comparecer no dia e levar um quilo de alimento não perecível. Quem se inscrever pelo site irá concorrer a quatro bicicletas, sendo três adultas e uma infantil, que serão sorteadas ao final do passeio.

O evento também está promovendo uma campanha de doação de bicicletas usadas, que serão revisadas e reparadas para serem destinadas às crianças carentes, através de instituições de São Sebastião. Para doar basta levar a sua “duas rodas” no dia do evento ou deixá-la na sede do MCJB. Para os que moram no Jardim Botânico, São Sebastião, Lago Sul, Paranoá ou Tororó e não puderem levar a bicicleta, basta enviar mensagem para o e-mail contato@mcjb.org.br ou no whatsapp (61) 9 9433-8517 solicitando a retirada que uma equipe do MCJB vai buscar.

Confira​ ​abaixo​ ​a​ ​programação:

● 8h00: Concentração no Parque Vivencial do Jardim Botânico, com atividades físicas de aquecimento,

alongamento, dentre outros;

● 9h00: Início homenagem à Raul Aragão (1 minuto de silêncio)

● 9h05: Saída e início do Passeio

● 11h00: Início sorteios dos brindes e das bicicletas (apenas para participantes inscritos pelo site

http://www.mcjb.org.br/passeiociclisticojb) – mesa de frutas para os atletas

● 12h00: Encerramento do 2o Passeio Ciclístico do Jardim Botânico

Serviço​:

● Data: 12/11/2017

● Local: Parque Vivencial do Jardim Botânico 3

● Percurso: Clique aqui para ver todo percurso

● Regulamento: Clique aqui para ler o regulamento

Endereço: SHJB Etapa III Qd.1 cj.A Lt. 1 Sala 4 (Fundos Paróquia Sta. Clara e S. Francisco) – Jardim Botânico-DF.

http://www.mcjb.org.br – contato@mcjb.org.br – Fone​: 61-3427-3038 / 9 9433-8517

MOVIMENTO​ ​COMUNITÁRIO​ ​DO​ ​JARDIM​ ​BOTÂNICO

● Inscrições: 1 Kg de alimento não perecível – clique aqui, faça sua inscrição gratuitamente e concorra a

4 bicicletas e outros brindes no dia do Passeio. E se você não tiver bicicleta, adquira o kit bike e

participe! Inscrições e mais informações pelo site: http://www.mcjb.org.br/passeiociclisticojb.

● Informações – Telefone: (61) 3427-3038 | Whatsapp: (61) 99433-8517 | e-mail: contato@mcjb.org.br