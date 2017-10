Ciclista morre atropelado na BR-020

Um ciclista morreu ao ser atropelado por um Renault Kangoo, na BR-020, na noite dessa quinta-feira (27). O acidente ocorreu por volta das 20h30, em frente à Embrapa, no sentido Sobradinho. O ciclista não foi identificado e morreu na hora.

O carro era conduzido por um jovem de 20 anos. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros com um corte na testa e levado ao hospital. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo colidiu na traseira da bike.

Veículo e vítima foram parar no canteiro central. Apesar disso, uma faixa da via ficou interditada durante o atendimento e até a realização da perícia, que vai apontar as circunstâncias do acidente.