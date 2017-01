Ciclista morre após colidir com carreta na BR-080

Um ciclista, ainda não identificado, morreu depois de bater na lateral de uma carreta e cair na pista durante a tarde deste sábado (07), por volta das 14h40, na BR-080, perto do Colégio da Vendinha, trecho entre o município de Padre Bernado (GO) e Brazlândia. As informações são do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, que chegou a ir até o local, mas já encontrou a vítima sem vida.

Apesar de o condutor da carreta ter permanecido no local do acidente, a causa da batida ainda não foi revelada. O trecho ficou aos cuidados da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Em breve, novas informações.