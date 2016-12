Ciclista de 62 anos morre ao ser atropelado por carro em Santa Maria

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Um ciclista de 62 anos morreu ao ser atropelado por um Volkswagen Voyage, na quadra 316 de Santa Maria Norte, por volta das 11h30 desta segunda-feira (26). O acidente ocorreu próximo a uma faixa de pedestres.

Populares ouvidos pelo Corpo de Bombeiros informaram que a vítima saiu do beco ao lado da Escola Classe 316 e entrou na pista sem observar o trânsito na região.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e determinará as circunstâncias do acidente. O trânsito no local ficou sob a supervisão da Polícia Militar.