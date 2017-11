Chuvas provocam queda de energia em todo o DF

Devido à greve de funcionários da CEB, não há previsão para a conclusão do atendimento das 1.421 ocorrências registradas até as 8 horas desta quarta-feira (8)

Devido às fortes chuvas da noite de terça-feira (7), a CEB Distribuição registrou ocorrências de falta de energia em todas as regiões administrativas do Distrito Federal. Os locais mais afetados foram o Lago Norte e a Asa Norte.

As causas das ocorrências estão relacionadas à ventania, que lançou objetos nos cabos energizados, além de derrubar árvores e galhos nas redes de energia.

Às 8 horas desta quarta-feira (8), havia 1.421 serviços a serem feitos em todo o Distrito Federal. Não há previsão de horário para que eles sejam executados em razão da greve dos empregados da Companhia Energética de Brasília (CEB), deflagrada na segunda-feira (6).

A CEB ofereceu aos empregados recomposição salarial de 100% das perdas inflacionárias do período, além da manutenção de todas as cláusulas atuais do acordo coletivo de trabalho, inclusive os benefícios sociais históricos da categoria como auxílio-creche, auxílio-babá, vale-alimentação.

No entanto, a proposta vem sendo rejeitada pela categoria, que pede reajuste de R$ 1,2 mil para todos os empregados, o que, em média, representa oito vezes mais que a inflação do período.