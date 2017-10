Chuva e ventos derrubam muro de creche em Taguatinga

Tweet no Twitter

João Paulo Mariano

O domingo amanheceu com um clima agradável, mas só foi chegar a tarde para o clima mudar. Houve pancadas em várias regiões do DF. Em algumas delas, a água trouxe problemas. Em Taguatinga, moradores falaram que a chuva foi rápida, mas muito forte e com ventos que fizeram cair o muro de uma creche na QNG 27.

Foi por volta das 15h, quando cerca de vinte metros do muro dos fundos da creche Lar da Criança Padre Cícero foi abaixo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas já que a instituição, que recebe 219 crianças em regime integral, estava fechada devido ao fim de semana. A Defesa Civil está fazendo uma vistoria na creche para conferir se houve dano estrutural em alguma outra área.

A diretora pedagógica do Lar da Criança Padre Cícero, Juscilene Farias, se surpreendeu com a situação e assim que soube chamou os Bombeiros, CEB e Defesa Civil. A energia na área está cortada para não ocorrer nenhum incidente. Ao menos, nesta segunda, não haverá aula na instituição para pois não haveria segurança para as crianças, segundo Juscilene.

Ao lado da creche, uma árvore caiu no pátio do Cras, derrubando parte da cerca que delimita o espaço. Também não houve vítimas.