Chuva é registrada em alguns pontos do DF

Aguardada há meses, a chuva voltou a cair no DF nesta quinta-feira (26). Mesmo tímidas, as precipitações fizeram com que os brasilienses já comemorassem uma possível trégua com o calor. Nas redes sociais, moradores reagiram com a queda d’água em algumas regiões, como Ceilândia, Samambaia, Recanto das Emas, Sudoeste e Asa Norte. Também houve registro de chuviscos na área central de Brasília.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou precipitações também na região norte, perto de Planaltina e Sobradinho. Ainda de acordo com o Inmet, a previsão de chuvas é maior para este fim de semana, que deve vir acompanhada de pancadas de ventos.

