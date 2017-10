Chuva deve ter abrangência maior nesta semana no DF, diz Inmet

Matheus Venzi

Prepare o seu guarda-chuva! De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo nos próximos dias no Distrito Federal deve continuar nublado e com pancadas de chuva. As precipitações terão um volume de água e área de abrangência maior.

As temperaturas mínimas devem ficar entre os 18ºC e 19ºC, já as máximas atingem os 26ºC e 27ºC. A umidade relativa do ar fica entre 95% e 55% e os ventos terão intensidade de fraca a moderada.

O meteorologista do Inmet, Manoel Rangel, afirma que até o presente momento, no mês de outubro choveram apenas 25.4 mm enquanto a previsão era de 166 mm. “Choveu bem abaixo do que esperávamos. Mas, para o mês que vem a expectativa é de melhora. A previsão é que chovam cerca de 230.1 mm.