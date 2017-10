Chove em diversas regiões do DF e Defesa Civil recomenda cuidados com raios

A chuva chegou ao Distrito Federal. O domingo amanheceu chuvoso na área central e nas Regiões Administrativas, como Núcleo Bandeirante e Vicente Pires. As precipitações continuam no período da tarde.

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de mais chuva para os próximos dias. Em função dos raios, a Defesa Civil faz o alerta: evite ficar em piscinas, próximo a árvores ou em áreas abertas. A recomendação é procurar um abrigo.

À noite, a previsão do Inmet é de céu nublado, sem chuva. A temperatura mínima é de 19ºC e a máxima, 28ºC. A umidade relativa do ar deve variar entre 45% e 90%. A segunda-feira deve ser de céu nublado com pancadas de chuva no período da tarde.