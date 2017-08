Chefe do tráfico do Jacarezinho é preso em Luziânia (GO)

Um dos chefes do tráfico de drogas do Jacarezinho (RJ) foi preso neste domingo (13), em Luziânia (GO). Nilson Roger da Silva de Freitas, o Roger do Jacarezinho, 40 anos, estava escondido em uma mansão de luxo na cidade, Região Metropolitana do Distrito Federal. A prisão ocorreu após uma ação conjunta entre as Polícias Civis do DF e do Rio de Janeiro.

O criminoso comandava toda a dinâmica do tráfico à distância. Conhecido por utilizar métodos violentos, Roger estava foragido desde 2010. Ele é apontado como o grande articulador de diversos ataques a policiais da Unidade de Polícia Pacificadora do RJ (UPP).

Roger do Jacarezinho era considerado um bandido extremamente cuidadoso e chegou a ganhar o apelido de “Fantasma” do Comando Vermelho, justamente por dificultar sua captura.