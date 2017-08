Chefe de gabinete da Secretaria de Justiça do DF aparece em vídeo agredindo idoso

Tweet no Twitter

Um vídeo que começou a circular em grupos de WhatsApp na noite desta quarta-feira (9) mostra um idoso sendo agredido pelo delegado da Polícia Civil Haendel da Silva Fonseca, que é chefe de gabinete do secretário de Justiça e Cidadania, Arthur Bernardes (PSD). As imagens teriam sido feitas em um estacionamento, no Recanto das Emas.

As agressões tiveram início após o idoso insultar Haendel. “Você tá doido, rapá? Você tá falando é com um polícia. Respeita, encosta ali”, proferiu Haendel após empurrar e derrubar o homem no chão.

A Secretaria de Justiça e Cidadania informou que o servidor deverá prestar informações sobre o ocorrido para que sejam tomadas as providências cabíveis.