Cerca de 87 mil estudantes do DF participaram do 1º dia de provas do Enem

No primeiro domingo de realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), cerca de 87 mil estudantes do Distrito Federal realizaram as provas com questões de Linguagens, Códigos, Ciências Humanas, além da Redação, cujo tema abordou os desafios para a formação de surdos. No DF o índice de abstenção foi de 29,9%, enquanto a média geral no País foi de 30,2%.

O número de inscritos caiu em relação ao ano passado: 167 mil contra 125 mil deste ano – uma queda de 25%. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) alega que a diminuição se deu por conta do Enem não servir mais como certificado de Ensino Médio. Do total de participantes na capital, 59% são mulheres e 41% são homens.

Do número de inscritos, 65% já concluíram o Ensino Médio, como é o caso do garçom Vagner Marques, de 26 anos, que foi fazer a prova para conseguir uma bolsa em uma faculdade particular. “Quero fazer Educação Física. Queria (estudar) em uma universidade pública, mas tenho que conciliar os estudos com o trabalho, e a particular é melhor nesse sentido”, contou.

No entanto, a decisão de tentar fazer um curso de graduação veio somente no dia da inscrição do exame. “Venho me preparando há pouco tempo. Eu não tinha certeza se era o que eu realmente queria. Mas ainda quero realizar meus sonhos, então me inscrevi”, afirmou.

Diferentemente de Vagner, o estudante do 3º ano Marcelo Pinheiro Nogueira, de 17 anos, está se preparando desde o início do ano. Ele faz parte da estatística do Inep de que 26% dos inscritos são concluintes do Ensino Médio este ano. Pouco antes da prova, o jovem dizia estar tranquilo. “Acho que vou me dar bem, sim, embora não seja o meu foco. Estou estudando para o PAS (Programa de Avaliação Seriada), da Universidade de Brasília”.

Marcelo quer concorrer a uma vaga para Engenharia Civil, por isso, se identifica mais com área de exatas. “Vou ter um pouco mais dificuldade, mas, no geral, estou tranquilo”, acrescenta. O estudante tentou adivinhar o tema da redação: “Acho que vai ser algo sobre suicídio”.

O palpite do jovem passou longe. O tema da redação deste ano foi “Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil”. O texto deveria ser dissertativo-argumentativo, com até 30 linhas, e desenvolvido a partir da situação-problema. É a primeira vez que a redação foi aplicada no primeiro dia.

Solidariedade para não perder a hora

Mesmo saindo com uma hora de antecedência, para evitar o congestionamento, a estudante do 3º ano do Ensino Médio Esther Lima, 18, teve um problema no meio do caminho: “Não pegamos engarrafamento, mas o carro da minha mãe quebrou a caminho da prova”.

A jovem contou com a ajuda da família da também estudante do 3º ano Ana Clara Silva Matos, 17, que parou para dar uma carona. “Eles passaram na mesma hora em que o carro estragou. Não fiquei nem dois minutos na rua”, disse Ester.

De olho em uma vaga no curso de Direito da UnB, a jovem revelou estar confiante. “Hoje (ontem) vai ser decisivo para mim, é a área em que tenho mais afinidade”, destacou Ester.

Família unida

Foi comum ver pais deixando os filhos na porta de uma faculdade da Asa Sul, onde aconteciam as provas. A estudante Juliana Degani, 16, já tinha passado pelo portão quando a reportagem encontrou sua família ainda do lado de fora. A mãe, Jacqueline Degani, 43, ressaltou a importância da família nesse momento. “A gente quer que ela faça uma prova tranquila. Ela se preparou ao longo do tempo. Não teve nenhum tipo de cobrança, de pressão, só teve apoio e incentivo, para que não tivesse nenhuma obrigatoriedade dela passar”, garantiu Jacqueline.

