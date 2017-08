Centro cirúrgico do Hospital do Paranoá é interditado por falta de médicos

Com carência de médicos anestesiologistas, o Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal determinou a interdição do centro cirúrgico do Hospital do Paranoá. De acordo com a Secretaria de Saúde, 14 anestesiologistas trabalham na unidade de saúde. São necessários, no entanto, 28.

Ainda segundo a pasta, os serviços cirúrgicos da unidade de trauma do hospital serão transferidos para outras unidades. “O problema afeta não só o Hospital do Paranoá, mas toda a rede pública. As tentativas de solucionar o problema têm sido frustradas porque as vagas que foram abertas em concursos anteriores, tanto para cargos efetivos quanto para temporários, não foram preenchidas”, revelou a Secretaria de Saúde. A previsão é de que um novo concurso ocorra em 2018.

Publicidade

Nas últimas semanas, a Secretaria de Saúde recorreu ao colegiado para tentar reverter a decisão. A pasta reconhece o problema, mas argumentou com base nos prejuízos para a população. Prevaleceu, porém, a decisão do conselho.

Os pacientes serão redirecionados da seguinte maneira:

O Hospital do Paranoá mantém o atendimento cirúrgico dos casos de ginecologia e obstetrícia

As cirurgias ortopédicas serão transferidas para o Hospital Regional de Planaltina

As cirurgias gerais ocorrerão no Hospital Regional de Sobradinho

As cirurgias de alto risco de obstetrícia e os pacientes antes encaminhados pela Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de São Sebastião passarão para o Hospital Universitário de Brasília