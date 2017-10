Centenas de voluntários se unem para combater incêndio na Chapada dos Veadeiros

Raphaella Sconetto

raphaella.sconetto@grupojbr.com

Fora de controle, o incêndio no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, a 260 km de Brasília, mobiliza brigadistas, policiais, bombeiros e até voluntários para combater as chamas. O fogo, que teve início na terça-feira da semana passada, já devastou 54 mil hectares de cerrado – o que representa 22% de toda a unidade de conservação. De acordo com um grupo de voluntários, há cerca de 500 pessoas participando das ações.

Publicidade

As operações de combate contam com 110 brigadistas e bombeiros e estão sob o comando do Instituto Chico Mendes (ICMBio). Além do órgão, equipes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Grupo de Ações Tática (GAT), Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros do Goiás e do DF e Polícia Militar do DF ajudam no controle das chamas. Ontem, a Força Aérea Brasileira (FAB) enviou um avião Hércules C-130 para auxiliar.

Voluntário de Brasília, o esportista Marcus Vinicius Leal Lima, conhecido como Marquinho, 49 anos, iniciou uma campanha na segunda-feira e ontem já havia arrecadado recursos para comprar materiais de combate a incêndio. “Sou do esporte e a Chapada é nosso quintal. No domingo, conversando com um amigo, que também é frequentador, a gente resolveu começar a campanha. Como tenho um programa de rádio, consegui divulgar no público que tenho”, conta.

Material

Em um caminhão, Marquinho levou ontem cerca de R$ 13 mil em equipamentos, como luvas, bombas de água, abafadores, máscaras e até alimentos. “A gente quer priorizar alimento e equipamento para quem está trabalhando. Já tem destino para esse material. Vamos passar para uma coordenadora da Rede Contra o Fogo, e ela vai fazer a distribuição”, afirma. De acordo com a Rede Contra o Fogo – Chapada dos Veadeiros, 500 pessoas ajudam no incêndio, que devastou 80% da região de Cavalcante (GO).

O ICMBio afirmou que há suspeitas de que o incêndio foi criminoso. “A gente opta por não entrar nesse mérito, porque ficamos revoltados. Não é possível que alguém tenha esse tipo de atitude”, critica o esportista, emocionado. “A gente tem que fazer nossa parte, mesmo que pouco. O cerrado vai queimar, vem a chuva e vai brotar de novo, forte como nunca. Mas e os animais?”, questiona.

O ICMBio reconhece que a ajuda dos voluntários tem sido essencial. “Não só em combate, mas na captação de recursos para dar suporte à operação. Eles têm sido vitais no combate aos incêndios fora do parque”, alega o órgão.

Segundo o chefe do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, Fernando Tatagiba, o controle do incêndio ainda não obteve sucesso, mas não é por falta de recurso nem efetivo. “Esse incêndio é o quinto de uma série que começou em 10 de outubro. E esse do dia 17 tem diversos focos, como próximo ao Rio das Cobras, Salto de 80 e Serra de Santana”, exemplifica.

Tatagiba informa que não há registros de acidente grave com ninguém da equipe de combate. “Tivemos alguns acidentes leves, mas a gente segue no combate e não há perspectiva para o término”.

Policiais e bombeiros do DF também mobilizados

A Polícia Militar do Distrito Federal também está ajudando a combater o incêndio na Chapada dos Veadeiros. Segundo a corporação, dois helicópteros estão à disposição para o transporte de tropa, voluntários e materiais para apagar o fogo. “As aeronaves garantirão a chegada dos voluntários aos locais de difícil acesso, proporcionando maior efetividade no combate ao incêndio”, afirma o comandante do Comando de Policiamento Aéreo (CPAer), coronel Renato Costa.

Além do transporte, a PM explica que o helicóptero pode lançar água nos focos de calor, por meio do bambi bucket – espécie de balde que joga água a partir da aeronave. “A ferramenta comporta 540 litros e é uma opção a mais nas ocorrências de incêndio ambiental, em casos de apoio. A previsão é que o grupamento permaneça no parque até a próxima segunda-feira”, aponta a corporação.

O Corpo de Bombeiros do DF enviou, na sexta-feira passada, a pedido do governador Rodrigo Rollemberg, 25 militares para apoiar as atividades. “A equipe é composta por militares especializados na atividade e reforçará os trabalhos junto aos demais grupos já presentes na área. Somado ao efetivo de pessoal, o CBMDF encaminhou, ainda, 4 viaturas para atividade de apoio e combate, bem como equipamentos como abafadores e bombas costais, próprios para o combate em questão”, alega, em nota. A previsão é de que os bombeiros também retornem na segunda-feira.

Animais

Outra ajuda importante veio do Zoológico de Brasília. As equipes foram nesta semana para ajudar nos cuidados com os animais. No entanto, até o momento ainda não foram encontrados e resgatados bichos atingidos pelo fogo.

“Os técnicos estão atentos, mas a previsão é que o resgate seja intensificado após o controle do incêndio, já que a fauna atingida costuma aparecer após o fim do fogo. Foram instaladas duas bases de apoio com medicamentos, kits cirúrgicos e vários equipamentos para o manejo de animais. Além disso, os voluntários estão passando por capacitação com os técnicos do Zoológico”, aponta a fundação.