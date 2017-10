CEB deverá suspender geração de energia elétrica no Lago Paranoá

A Companhia Energética de Brasília (CEB) deverá suspender temporariamente a geração de energia elétrica na Usina Hidrelétrica do Paranoá. A medida foi um pedido da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa), que defende o nível do lago em, no mínimo 1.030m. No período em que a CEB voltou a gerar energia no local, entre 9 e 16 de outubro, o nível do lago caiu de 1.064m para 1.030m.

“Na última reunião de monitoramento da cota do Lago Paranoá, quarta-feira (11), ficou acordado que a CEB retomaria a geração de energia, mas manteria o nível do lago em no mínimo 1.000,30m. Quando atingisse esse nível, a Concessionária suspenderia a geração”, informou a Adasa.

Uma nova reunião de monitoramento do Lago Paranoá será realizada nesta quarta-feira (18).