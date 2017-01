Castra Móvel será retomado na próxima semana

A partir da próxima segunda (4), o serviço itinerante de castração de cães e gatos, Castra Móvel, será retomado. Os atendimentos voltaram a ocorrer em 2 de dezembro, quando o Instituto Brasília Ambiental (Ibram), em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente, firmou contrato para prestação do serviço. No dia 18, as cirurgias foram interrompidas em virtude das celebrações de fim de ano. Durante esse período, 400 animais domésticos foram operados. O público-alvo é formado por animais de ruas e aqueles cujos donos têm baixa renda.

Durante a ação que inicia na próxima semana, a unidade do Castra Móvel ficará apenas no Parque Lago do Cortado (Setor L Norte, QNL 12), em Taguatinga, das 8 às 17 horas. Também no primeiro semestre, a Subsecretaria de Áreas Protegidas, da Secretaria do Meio Ambiente, pretende levar o serviço para Estrutural, Planaltina e Varjão, em locais próximos a unidades de conservação — mas o cronograma ainda não foi definido. De acordo com a pasta, nesses locais há grande concentração de cães e gatos abandonados.

O trabalho será feito por meio de compensação ambiental, em que a Direcional Engenharia contará com o apoio do Centro Veterinário Radial Leste. O contrato, no valor de R$ 330 mil pagos pela construtora ao governo de Brasília para investimento em recuperações e serviços socioambientais, tem vigência de um ano, mas o Ibram acredita atingir a meta de 3 mil cirurgias em até seis meses.

Segundo o instituto, apenas donos de cães e gatos cadastrados desde 2014 serão convocados. A partir da segunda quinzena de janeiro, começarão a ser feitos novos agendamentos ainda para esses atendimentos que não ocorreram.

Esses casos obedecerão aos seguintes critérios: donos de animais que tenham baixa renda, mais de 18 anos e residência no Distrito Federal; animais resgatados ou em lar temporário ou casa de passagem; animal comunitário, de colônia ou coleção; e animal adotado. O responsável deve cuidar do transporte e do tratamento pré e pós-operatório do animal.