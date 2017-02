Casal é preso com várias porções de drogas em apartamento no Lago Norte

A Polícia Militar do Distrito Federal prendeu em flagrante na tarde deste sábado (4) um morador do Setor de Habitações Individuais Norte (SHIN/Lago Norte) CA 5 com várias porções de drogas. O homem apresentou atitude suspeita e aparentava estar nervoso enquanto caminhava com uma sacola pelo Conjunto ‘E’ da região. Ao notar a presença da PM, tentou fugir correndo. Não deu certo.

Carlos Henrique Souza Rabelo, de 26 anos, foi imobilizado em área comercial. Ele resistiu. Na sacola que carregava, havia várias porções de haxixe. Questionado se pretendia vender a droga, alegou ser apenas usuário. No entanto, ele informou que o apartamento dele era ali perto. Lá, militares encontraram mais porções de haxixe, além de maconha e comprimidos de ecstasy. O material ilícito foi avaliado em cerca de R$ 160 mil, segundo a Polícia Militar.

Além disso, a PM apreendeu mais de R$ 5,7 mil em espécie, uma nota de 50 dólares e quatro balanças de precisão. No local, havia ainda uma mulher dormindo, que seria namorada do suspeito. Ela, que não teve a identidade revelada, contou que não sabia das drogas. Mas a versão não ‘colou’. E tanto a mulher quanto o companheiro foram levados para a 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá), onde a ocorrência foi registrada.