Carro do GDF é furtado no Gama

Um carro oficial do Governo de Brasília foi recuperado pela Polícia Militar do Distrito Federal na madrugada deste domingo (5), no Gama. O Ford Ranger branco foi encontrado abandonado na QI 3, com a caçamba cheia de pneus, rodas, aparelhos de som e baterias.

Segundo a PM, o material foi roubado de uma loja de pneus da região. Os bandidos arrombaram as portas do estabelecimento para praticarem o roubo. O proprietário da loja disse aos militares que faz a manutenção de veículos do GDF e que a camionete estava em sua loja para conserto.

O veículo e os pertences furtados foram levados para a 20ª Delegacia de Polícia (Gama) para perícia e posterior devolução ao proprietário.