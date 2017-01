Carro capota em acidente com três veículos na EPTG

Tweet no Twitter

Um carro capotou no fim da tarde desta sexta-feira (20), por volta das 17h50, após uma colisão envolvendo três automóveis na EPTG, na altura de Vicente Pires, sentido Taguatinga. Apesar do susto, nenhum dos condutores precisou de transporte para atendimento médico após avaliação feita pelos bombeiros no local.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, durante o atendimento dessa ocorrência, aconteceu outro acidente, também na EPTG, envolvendo um ônibus e um carro. No coletivo, ninguém ficou ferido. Já no carro, o motorista sentiu mal-estar, foi atendido pelos bombeiros e também não precisou ser encaminhado ao hospital.

A faixa exclusiva e a da esquerda foram interditadas. O local ficou aos cuidados do DER.