Cansados de esperar, moradores da Asa Sul pintam faixa de pedestres

Ícaro Andrade

icaro.andrade@jornaldebrasilia.com.br

Insatisfeitos com a falta de sinalização, moradores da 213 Sul resolveram se unir para pintar uma faixa de pedestre, que há três anos esperava por reparos. Outros problemas, como falta de placas de trânsito e de iluminação, também são perceptíveis na região. Uma equipe da Engenharia de Trânsito do Detran-DF esteve na quadra na manhã de ontem para analisar a pista e verificar a viabilidade da implantação de uma nova faixa.

A iniciativa de pintar o local de travessia partiu da moradora Ivana Diniz, de 50 anos. Preocupada com a falta de segurança dos pedestres, ela fez a sugestão em um grupo de moradores no WhatsApp. “Eu decidi reunir um grupo de vizinhos no Natal para que pudéssemos resolver o problema da melhor forma possível, colando a mão na massa”, disse Ivana.

Jardinagem na quadra será a próxima tarefa a ser realizada pelo grupo de moradores

A moradora relatou que, diante da inciativa, viu uma oportunidade de unir a comunidade. “Moro aqui há quase três anos e não conhecia meus vizinhos. Esse trabalho em equipe serviu também para nos conhecermos melhor” concluiu.

Demora

O diplomata João Terra, 44 anos, reclama da demora do Detran-DF, que há três anos não resolve o problema. “Essa situação aqui já é antiga. A gente entra em contato com o departamento e eles pedem para enviar um ofício no site explicando o situação. Porém, até agora não resolveram nada”, reforça.

João conta que, apesar da triste situação da quadra, o amor pela região é única motivação para que todos se juntassem para cuidar e trazer melhorias ao local.

“Antigamente, as pessoas se uniam para cuidar da sua cidade, e hoje estamos aqui para dar continuidade a isso. O que fazemos é por amor ao lugar em que moramos” afirmou ele, que aproveitou para dizer que a jardinagem na quadra será a próxima tarefa a ser realizada pelo grupo.

“Não há segurança”

Para Wagner Mourão, 39 anos, também morador da quadra, a dificuldade é vista também nas ciclovias, onde a sinalização também está apagada. Ele anda de bicicleta com as filhas, principalmente agora no período de férias, e diz que a falta de segurança ao atravessar as ruas é notável.

“A gente conta com a gentileza de alguns motoristas. Alguns até entendem que a faixa está apagada e param, outros não. Além disso, as ciclovias acabam servindo para passeios de pedestres, o que dificulta a vida de quem pedala”, diz.

O Detran informou que está revitalizando faixas de pedestres de todo o DF e, a partir de janeiro, dará início à operação retorno às aulas, implantando e revitalização as faixas próximas às escolas. Quanto às vias que estão passando por recapeamento, a sinalização será realizada após a conclusão do processo e da completa secagem do asfalto.

Ainda de acordo com a autarquia, o cidadão que quiser fazer solicitação de sinalização, seja de revitalização ou implantação, pode entrar em contato com a Ouvidoria do Detran pelo site ou pelo telefone 162, ou, ainda, ir pessoalmente à Engenharia de Trânsito, localizada no Detran do SIA.