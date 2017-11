Candidatos do Enem encerram segundo dia e avaliam prova como difícil

No segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017, candidatos ouvidos pela reportagem da Agência Brasil consideraram difíceis as provas matemática e ciências da natureza (química, física e biologia). Enquanto alguns avaliaram que o nível de dificuldade da prova deste ano estava semelhante à de anos anteriores, outros consideram que o Enem 2017 foi mais técnico, exigindo mais conteúdo específico das disciplinas.

Participando do Enem pela primeira vez, o estudante Vitor Vilar, 18 anos, disse que a prova estava difícil, principalmente as questões de ciências da natureza. “A prova foi bem abrangente, mas tive mais dificuldade com os conteúdos mais específicos. Senti a prova bem conteudista para a reputação do Enem, bastante técnica”, disse ao deixar o local de prova.

A universitária Ana Clara Botafogo, 20 anos, fez o Enem pela terceira vez. Estudante de engenharia da Universidade de Brasília (UnB), ela pretende usar a nota do exame para tentar uma vaga em uma universidade de Portugal. Para ela, a prova estava difícil e parecida com os anos anteriores “de mediana a difícil”. “Achei a prova tranquila, um pouco cansativa, muitas horas. Tinha bastante química orgânica, muita geometria espacial”, contou.

Também estreante no Enem, a estudante Maria Eduarda Alves Ribeiro, 17 anos, avaliou que a prova estava “fácil”, mas que poderia ter se preparado melhor. Ela está concluindo o 3° ano do ensino médio. “A prova exigiu mais o conteúdo hoje, inclusive de algumas coisas que não vi e não estudei. Caiu um pouco de tudo. Acho que não estava muito preparada, porque não estudei o suficiente, mas deu para fazer”, disse.

Neste ano, pela primeira vez, a prova foi realizada em dois domingos. Hoje os candidatos tiveram quatro horas e 30 minutos para concluir a prova, com 90 questões objetivas.