Campanha para cirurgia de jovem com tumor no olho recebe novas doações

Diagnosticada com um tumor de 3 cm no globo ocular esquerdo, a jovem Nathália Sousa Meireles, de 18 anos, corre contra o tempo para conseguir uma cirurgia que a ajude a não perder a visão. Para tentar ajudá-la, amigos e familiares decidiram fazer uma vaquinha online para arrecadar R$ 30 mil, valor necessário para arcar com o procedimento cirúrgico. Até esta publicação, a campanha, lançada há dois dias, já havia conseguido arrecadar R$ 6.470 – 21,5% da meta.

Sem previsão para cirurgia Procurada pelo Jornal de Brasília , a Secretaria de Saúde informou que as equipes de oftalmologia e de neurocirurgia do Hospital de Base deverão programar a cirurgia de Nathália o mais rapidamente possível, mas ainda não é possível ter previsão exata de data.

O HBDF ressaltou que existe grande demanda de pacientes para cirurgias eletivas na neurocirurgia, além dos pacientes politraumatizados e de emergência. A paciente, informou, teve alta para evitar o risco de colonização bacteriana, enquanto aguarda a programação do procedimento pelas equipes das duas especialidades médicas.

Nathália chegou a procurar atendimento oftalmológico no Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) há dois meses, onde chegou a ficar internada por oito dias, mas recebeu alta médica porque no local não havia disponibilidade imediata para a operação.

Segundo Roselane Oliveira de Sousa, mãe da Nathália, a médica no HBDF foi bem clara quanto à demora da cirurgia. “Ela disse que não iria atender a minha filha porque existem pessoas numa fila com risco de morte na frente dela, e que a Nathália só tem chance de ficar cega”, critica. “A gente não está querendo prejudicar ninguém, eu só quero uma solução para a minha filha”, reivindica.

Desde então, a jovem continua na fila de espera e, devido à urgência, a família decidiu tentar providenciar uma outra alternativa.

Como ajudar

Para quem se interessar em fazer parte dessa corrente solidária, basta acessar o link www.vakinha.com.br/vaquinha/cirurgia-da-naty.