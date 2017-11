Câmeras de segurança registram assalto a padaria em Arniqueiras

Tweet no Twitter

Câmeras de segurança de uma panificadora registraram um roubo ocorrido na manhã desta quinta-feira (2), às 7h47, no Conjunto 5 do Setor Habitacional Arniqueiras. A ação dos criminosos durou menos de dois minutos.

As imagens mostram o exato momento em que cinco homens, armados com arma de fogo e facões, chegam ao comércio e anunciam o assalto. Um sexto envolvido, que levou os assaltantes até o local, ficou dentro de um veículo do lado de fora dando cobertura.

Além do caixa, eles também renderam um cliente que fazia compras e levaram seus pertences pessoais. Foram levados dinheiro do caixa, vários produtos e bebidas. Na saída, eles ainda roubaram o carro de uma mulher que havia acabado de chegar, um Renault Sandero preto, placa JIN-5256. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

A Polícia Militar informou que está realizando buscas para localizar os autores do crime. O caso foi registrado na 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul).