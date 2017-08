Câmeras de segurança flagram ação de assaltantes em Águas Claras

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Câmeras de segurança flagraram o momento em que duas mulheres foram assaltadas em plena luz do dia na Rua 7 Sul, em Águas Claras. As vítimas, mãe e filha, foram abordadas por dois homens armados, que levaram o carro delas, um Peugeot 208, além de bolsas e celulares. O crime ocorreu no último domingo (13), por volta das 15h.

Segundo as vítimas, elas haviam acabado de estacionar o carro e seguiam para um mercado que fica no local quando foram rendidas. Após a ação criminosa, que durou apenas alguns segundos, uma testemunha ainda teria perseguido os assaltantes até Taguatinga Sul, onde os teria perdido de vista. O caso foi registrado na 21ª Delegacia de Polícia.