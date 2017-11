Câmera flagrou assassinato do ouvidor de Santo Antônio do Descoberto (GO)

O assassinato do ouvidor da Prefeitura de Santo Antônio do Descoberto (GO), Luiz Cláudio Cezário, conhecido como Neguinho Roriz, foi registrado por uma câmera de segurança. O crime ocorreu na noite da última sexta-feira (27), quando a vítima estava sentada na calçada de uma distribuidora de bebidas e foi atingida pelas costas por disparos de arma de fogo.

O suspeito do homicídio foi preso nessa terça-feira (31) por policiais militares de Goiás. Ele foi detido por tráfico de drogas e, depois, confirmado como o autor do crime. A confirmação ocorreu quando os militares apreenderam um celular do homem, que continha áudios em que ele conversa com um comparsa sobre o planejamento da morte de Neguinho Roriz.

Luiz Cláudio Cezário, era ouvidor da cidade há cerca de três anos. A nomeação para a gestão atual saiu em março deste ano.

Em julho deste ano, Luiz Cláudio Cezário se envolveu em uma polêmica após o vazamento de vídeos íntimos em que ele aparecia na companhia de outro homem e uma jovem. Na época a Polícia Civil investigou o caso pela suspeita de a jovem que aparecia nas imagens estar dopada, o que, se comprovado, configuraria o crime de estupro.

Cezário chegou a confirmar as filmagens dos vídeos e disse que os mesmos foram realizados com o consentimento de todos. Ele ainda afirmou que os registros eram para ficar apenas em um grupo de amigos.