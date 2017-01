Caixa de Assistência dos Advogados comemora sucesso da colônia de férias

Cerca de cem crianças, de três a treze anos de idade, participaram da última edição da Colônia de Férias da Caixa de Assistência dos Advogados (CAA/DF), realizada em janeiro. Esta foi a terceira edição do evento, que já recebeu, no total, mais de 300 crianças, sempre no Clube da OAB.

A ex-ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Eliana Calmon, na expectativa de que os netos Miguel e Bernardo se divertissem nas férias, fez questão de inscrevê-los nesta edição da colônia. Ela conta que os meninos ficam muito inquietos em casa e que a programação os ajudou a gastar energia e a se divertir.

“Esta iniciativa tem feito muito bem a eles. Os meninos voltam para casa felizes, satisfeitos e exaustos”, brinca. “Também estou muito satisfeita com o lanche balanceado. Os meus netos me contaram que receberam frutas nas refeições. Esta preocupação com a saúde deles me agrada”, ressalta.

O presidente da CAA/DF e da Coordenação Nacional das Caixas de Assistência dos Advogados (Concad), Ricardo Peres, explica que “os advogados não podem parar e, desta forma, os beneficiários não precisam deixar os filhos sozinhos em casa, jogando videogame”. Segundo ele, foi uma grande alegria perceber a segurança e tranquilidade dos pais.

A próxima edição da Colônia de Férias da Caixa dos Advogados já tem data marcada: de 17 a 21 de julho, no Clube da OAB.