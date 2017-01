Caesb fica mais perto de racionar água no DF

Manuela Rolim

manuela.rolim@jornaldebrasilia.com.br

O racionamento de água deixou de ser uma possibilidade remota. Em poucos dias, essa poderá ser a única solução para evitar que os níveis dos principais reservatórios do DF diminuam ainda mais. Portanto, segundo a Companhia de Saneamento Ambiental do DF (Caesb), o volume de chuva previsto para o fim da semana, com expectativa de continuidade ao longo do mês, será decisivo.

O motivo foi uma nova queda no volume dos mananciais do Rio Descoberto e de Santa Maria. O primeiro reservatório chegou a 19,81% ontem, segundo a medição mais recente da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico (Adasa), feita às 13h30. Já em Santa Maria, o índice caiu de 42,03% para 41,67% desde a última sexta-feira.

No dia 19 de novembro do ano passado, o reservatório do Descoberto, responsável pelo abastecimento de 60% da população brasiliense, chegou ao nível mínimo de 19,3%, mas conseguiu se recuperar, alcançando 24,87% quase um mês depois.

De acordo com a Caesb, se a companhia decidir pelo racionamento, os moradores das regiões afetadas serão informados com pelo menos três dias de antecedência. A instituição ressalta que tem adotado medidas para evitar um desabastecimento maior, principalmente nas cidades que fazem parte do Sistema de Captação do Descoberto.

Está em vigor, por exemplo, a redução de pressão em Ceilândia, Taguatinga, Samambaia, Candangolândia, Núcleo Bandeirante, Recanto das Emas, Riacho Fundo I e II, Gama, Santa Maria, Águas Claras , Vicente Pires, Arniqueiras e Park Way com o objetivo de estimular o uso racional da água.