Caesb divulga alterações no cronograma do racionamento de água no DF

Duas alterações no cronograma de racionamento de água da próxima semana foram divulgadas pela Caesb. De acordo com a Companhia, a iniciativa visa reduzir transtorno para moradores e facilitar as operações de fechamento e abertura das redes.

Determinadas quadras da QNL irão sair do rodízio de Ceilândia Leste e passarão para o rodízio de Taguatinga Norte. Portanto, estas quadras não terão corte de água nesta segunda-feira (6), mas, sin, na próxima quarta-feira (8).

As quadras QNL/EQNL 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10 e 12 sairão do rodízio de Ceilândia Leste e passarão para o rodízio de Taguatinga Norte, ou seja, não terão corte de água nesta segunda-feira (6/2), mas, sim, na quarta-feira (8). São elas: QNL/EQNL (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10 e 12).

As demais quadras da QNL irão continuar no cronograma de Ceilândia Leste, assim como as quadras QNJ e QNM. Ainda na próxima segunda, as áreas denominadas de zona alta e zona baixa de Águas Claras serão unificadas em uma só área, denominada Águas Claras.

Visando não prejudicar os moradores de Águas Claras zona alta, que tiveram corte de água nessa quinta (2), a Caesb garantiu que não irá efetuar o corte dessa zona nesta segunda. Com isso, o rodízio para esses moradores só será efetivado no domingo (12).