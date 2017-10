Caesb deve apresentar plano de racionamento na próxima segunda (23)

Raphaella Sconetto

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) vai entregar na próxima segunda-feira (23) o plano de racionamento para a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa), que inclui o rodízio de 48 horas. A Companhia, no entanto, não informou se esse plano será somente para as regiões que são abastecidas por Descoberto ou Santa Maria. Só depois da autorização, que não tem data definida, a Caesb divulgará o início do racionamento de 48 horas.

O plano que será apresentado pela Caesb foi elaborado com base nas condições atuais de operação do sistema. Segundo o presidente, Maurício Luduvice, a Companhia poderá realizar o bombeamento até a cota 1.020 – o que é até aproximadamente 5% do volume do Descoberto. “Conseguimos através da otimização dos cálculos e a combinação das bombas permite que a gente possa ir além. O que significa que a gente teria condições de captar água sem atingir o volume morto”, aponta o presidente.

Luduvice garante que, a partir do momento em que o plano puder ser colocado em prática, toda a população ficará sabendo com antecedência. “A data não está definida. A informação de que começará na segunda-feira não procede. Estamos nos preparando, estamos trabalhando no plano há muito tempo; A Caesb não trabalha com surpresas”, afirma.