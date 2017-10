Caesb anuncia novo corte no abastecimento de água em Brazlândia

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) informou, nesta quarta-feira (25), que irá suspender o abastecimento em Brazlândia. A medida, segundo a estatal, foi necessária em função da redução na oferta de água para captação.

“No principal córrego de abastecimento, o Barrocão, que também é utilizado para irrigação de agricultura, a Caesb sofreu significativa redução na sua captação de água: estava em torno de 70 l/s e está em torno de 48 l/s”, revelou a Companhia.

Com essa vazão, ainda de acordo com a empresa, a Caesb só consegue captar, tratar e distribuir água para alguns setores da cidade. A outorga concedida pela Adasa para a Caesb captar e abastecer toda a cidade de Brazlândia é de 104 l/s.

Confira as áreas afetadas

Áreas afetadas (I):

Áreas com suspensão do abastecimento iniciada hoje, 25/10, às 10h. Previsão de retorno: 26/10, à tarde:

St. Sul Qds 01, 02 e 04; AE 01;

St. Norte Qds 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 10 e 12; Eqds 02/04 e 06/08;

Bairro Veredas: Qds 01, 02, 03 (conjs. A, B, C, D) e 04 (conjs. A, B, C, D, E e L);

St. Tradicional: Qds 01 a 29; AEs 01 a 07.

Setor de Oficinas

Áreas afetadas (II):

Áreas que já estavam com o abastecimento suspenso hoje, 25/10. Previsão de retorno: 25/10, à tarde, com estabilização ao longo da noite:

Vila São José, Qds 45 a 58.

Áreas afetadas (III):

Áreas que permanecerão abastecidas hoje, 25/10, com previsão de suspensão para 26/10:

Vila São José, Quadras 33 a 38

Bairro Veredas: Quadras 03 (exceto conjs. A, B, C, D) e 04 (exceto conjs. A, B, C, D, E e L);