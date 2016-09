Cães farejadores encontram corpo de comerciante que estava desaparecido em Luziânia

Tweet no Twitter

Cães farejadores da polícia de Luziânia encontraram o corpo do comerciante José Carlos Maruo, 60 anos, por volta das 11h desta sexta-feira (16), em sua chácara, no KM 42 da BR-040. José Carlos era dono de um sacolão em Luziânia, e havia ido à sua propriedade rural na manhã de quinta (15) para colher hortaliças. Desde então, ele estava desaparecido. Um funcionário que o acompanhava também foi encontrado morto, com marca de tiro na cabeça.

Segundo a família, o comerciante costumava colher hortaliças na chácara todas as manhãs. O corpo do funcionário Anderson Nunes de Oliveira, 34 anos, foi encontrado ainda naquela manhã, quando familiares suspeitaram da demora dos dois em retornar para a venda e iniciaram as buscas. O carro de Maruo um SW4 de cor prata, placa PAC 7930-DF, foi roubado.

A filha do comerciante foi procurada pela reportagem do Jornal de Brasília, mas, muito abalada, preferiu não comentar o caso.

*Aguarde mais informações