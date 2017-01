Caçadores são presos após invadirem fazenda no DF

Dupla de caçadores foi presa em flagrante na manha deste domingo (08) com pelo menos 11 espécies silvestres e dois cães de caça, além de 300 metros de rede, na DF-345, sentido São Gabriel – município goiano. A Polícia Militar chegou até os suspeitos depois de ligação de fazendeiros do Núcleo Rural Retiro do Meio, que fica às margens da DF-105, a caminho de Formosa (GO).

De acordo com o sargento Edson Amado, do Batalhão Rural Leste da PMDF, os fazendeiros foram acordados no meio da noite com latidos de cães e barulho de disparos. “Os moradores notaram que tiveram as terras invadidas e conseguiram anotar os modelos e placas dos carros usados pelos caçadores para registrar queixa, o que facilitou o nosso trabalho”, explicou.

Os suspeitos só foram encontrados por volta das 9h30, na altura do quilômetro 33 da BR-20, em direção à Planaltina. Tentaram escapar, mas durante a perseguição, um dos motoristas perdeu o controle do veículo ao tentar passar por um balão da DF-345 em alta velocidade e acabou saindo da pista. A dupla estava acompanhada de outro carro, que conseguiu fugir.

No veículo e também na casa de um dos detidos foram encontradas carcaças de vários animais abatidos por armas de fogo: sete tatus, um javali, um papagaio, um pássaro preto e uma ave sofreu.

“Eles disseram que iriam comer os animais, mas não acreditamos nessa versão. Até porque um deles, o Dervilson Luiz do Nascimento, de 49 anos, tem um bar no bairro Arapoanga (Planaltina-DF). Tudo indica que ele aproveitaria a carne dessas espécies para vender como ‘tira-gosto’ no próprio estabelecimento”, destacou o sargento Amado.

Além de Dervilson, o comparsa Ernesto Luiz do Nascimento, 43, foi levado para a 31ª Delegacia de Polícia. Os dois vão ser autuados por crime ambiental contra a fauna brasileira.