Bufê se solidariza e oferece serviço para clientes prejudicados com fechamento de casa de festas infantis

Em solidariedade aos clientes que foram prejudicados com o fechamento da casa de festas “Jump Joy”, localizada na 512 Sul, na semana passada, o bufê “Gastronomia Em Sua Porta” decidiu ajudar e prestar serviços gratuitos às pessoas que foram lesadas com o ocorrido. A gastrônoma e proprietária do bufê, Isabela Diniz, de 26 anos, se colocou à disposição para fazer os doces para as novas festinhas.

“Não vejo problema em dar uma força para essas famílias, sou mãe de dois filhos e entendo o que é ter o sonho de um deles interrompido”, diz a gastrônoma. Ela acrescenta ainda que se sentiu comovida. “Quando fiquei sabendo o que aconteceu fiquei chocada. Somos humanos e precisamos um do outro o tempo inteiro, temos que ajudar”, completa.

Ela destaca que as demandas serão atendidas por ordem de chegada. “Vamos atender na medida em que elas entrarem em contato com a gente, iremos analisar nossa agenda e informar o dia que podemos atender”, informa Isabela. “Espero que, dessa maneira, possamos diminuir a frustração das famílias.”

Isabela é formada em gastronomia há sete anos e atende os clientes apenas pelas redes sociais. A moradora de Vicente Pires trabalha com confeitaria desde 2007. “Comecei nesse ramo quando ainda estava na faculdade, de lá para cá não parei mais, é o que eu gosto de fazer”, finaliza.

Entenda

A Jump Joy declarou falência na última quinta-feira (5). De acordo com o proprietário, Marcus Daniel, a empresa passa por uma crise financeira, mas afirmou que os clientes serão ressarcidos. Após o ocorrido, clientes se reuniram em um grupo no whatsapp e acionaram a Justiça.