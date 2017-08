Brasilienses são presos por suspeita de estuprar adolescente em Fortaleza

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Dois brasilienses estão presos em Fortaleza (CE) por suspeita de estuprar uma adolescente de 17 anos no último domingo (8). Em depoimento, a vítima informou que desmaiou após beber um copo de cerveja na companhia dos homens. Os suspeitos, um servidor federal e um estagiário do Tribunal de Justiça, filmaram a ação e divulgaram em redes sociais.

“Eu lembro que eu fui ao banheiro. Quando eu saí, o meu copo estava vazio; quando voltei, estava cheio. Aí eu derramei. Quando eu derramei, eu coloquei mais bebida e desde aí eu não me lembro mais nada. Quando eu acordei, tinha enfermeiros e policiais no quarto. Até então, eu não lembro de mais nada”, relatou a jovem ao G1.

Na delegacia, os homens alegaram que o sexo foi consentido. A Polícia, no entanto, nega a versão. “Não tem como ela ter consentido porque ela estava desacordada no vídeo. Depois que a polícia chegou ao local, teve que chamar o Samu [Serviço de Atendimento Móvel de Urgência], porque ela estava realmente desacordada”, revelou a delegada responsável pelo caso, Giselle Martins.

Publicidade

Um dos criminosos, responsável pela filmagem, chegou a se identificar no vídeo. “Foi possível confirmar que essa mesma pessoa divulgou o vídeo. Por conta disso, ele vai responder pelos três crimes: estupro de vulnerável, pelo fato de ele ser responsável por essa filmagem e por ter divulgado a filmagem contendo imagens íntimas de uma adolescente”, completa a delegada.

Encontro

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os suspeitos conheceram a vítima na manhã do último sábado (5) e marcaram um encontro no mesmo dia, à noite, em um bar. No local, a menina ingeriu bebidas alcoólicas na companhia dos homens e de outras garotas.

Por volta das 16h de domingo, ela foi levada para o hotel onde os agressores estavam hospedados. Segundo a Polícia Civil, ela estava consciente quando chegou ao local.

Amigas da vítima acionaram a Polícia Militar após receberem o vídeo compartilhado pelos homens em um grupo de WhatsApp.”Os homens levaram a adolescente para o quarto de um flat e divulgaram um vídeo da garota no qual ela aparece desacordada e nua, em um grupo de mensagens instantâneas criado com as amigas da garota. Um dos suspeitos chega a tocar na garota”, afirma a SSPDS, em nota.