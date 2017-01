Brasiliense morre ao cair de penhasco de 70 metros em Tocantins

Um brasiliense morreu, na manhã deste domingo (15), após cair de um penhasco de 70 metros de altura em Palmas, Tocantins. Na ocasião, o artista plástico Pierre de Freitas estaria acompanhado de uma turista canadense e teria caído ao tentar tirar uma foto perto do penhasco.

Há menos de 24 horas, o artista plástico publicou uma foto em sua págia no Facebook pulando no Morro do Pai Inácio, na Chapada Diamantia. (BA). Na legenda, ele afirmou estar voltando para casa. “Morro do Pai Inácio, voltando para casa com muita saudade mas com tempo para pular, EU PULO MESMO”.

Nascido na capital federal, Pierre morava em Palmas, onde foi presidente da Fundação Cultural entre 2008 e 2010.. Ele era bacharel em Artes Visuais, com habilitação em pintura pela Universidade Federal de Goiás.