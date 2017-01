Brasiliense é encontrada morta em clínica de reabilitação em Caldas Novas

Uma brasiliense de 35 anos morreu, na madrugada dessa segunda-feira (23), dentro de uma clínica de reabilitação em Caldas Novas. De acordo com a Polícia Civil de Goiás, Francineides dos Reis apresentava quadro de esquizofrenia e transtorno bipolar, e estava presa e acorrentada dentro de um quarto da clínica. A causa da morte está sendo investigada.

Em depoimento à Polícia Civil, outras internas disseram que chegaram a pedir socorro, mas os funcionários negaram assistência. Duas servidoras, no entanto, acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas os paramédicos apenas constataram a morte. Durante o atendimento, as pacientes teriam pedido ajuda e revelado que estavam sendo mantidas em cárcere privado.

Após o ocorrido, os policiais foram até a Clínica Reviver e encontraram 20 mulheres “reclusas em quartos que não tinham a mínima estrutura para cuidado com as pacientes”, segundo a corporação. As coordenadoras do estabelecimento Wellyka Nóbrega de Oliveira e Camylla Cristina Pereira foram presas nesta terça-feira (24) pelo crime de cárcere privado qualificado.

A delegada responsável pelo caso, Sabrina Leles de Lima Miranda afirmou que entre as vítimas haviam duas adolescentes e quatro idosas. Algumas internas apresentavam dependência química, doenças mentais como esquizofrenia, transtorno bipolar, depressão e doenças senis.