Brasiliense cria página no Facebook e em poucos dias alcança 280 mil seguidores

Ícaro Andrade

O brasiliense Lucas Mayon, de 19 anos, há duas semanas resolveu criar no Facebook a página “Historical footage Made In Brazil”(Imagens históricas feitas no Brasil). O estudante de direito brinca com fatos históricos e os relaciona a personalidades brasileiras. Os memes na fanpage, legendados em inglês, já alcançam 280 mil seguidores espalhados pelo mundo. A página conta também com a contribuição de sete colaboradores.

Lucas conta que a criação da página surgiu após uma brincadeira entre amigos. “A ideia aconteceu logo depois que foram publicadas na internet fotos da rebelião dos presidiários da penitenciária de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte. Comparamos o armamento dos detentos com os que eram utilizado na era medieval”, brinca.

Comparações envolvendo o ex-presidente americano John Kennedy com a imagem do jornalista William Bonner renderam 7,9 mil curtidas. Outra publicação divertida é a semelhança física da personagem Filomena (Gorete Milagres) com a artista surrealista Frida Kahlo, já são 25 mil curtidas com a postagem. Personalidades como a do rei Pelé comparado a Nelson Mandela, Hebe Camargo com a Rainha Elizabeth II e outros, estão entre as mais curtidas da fanpage.

Para deixar os memes mais engraçados, o estudante relaciona as imagens com a situação da foto e não com a aparência física das personalidades. Diante das sugestões dos internautas, o jovem pensa também em levar a página para outras redes sociais.