O #BoraVencer nas Cidades chega ao Riacho Fundo I a partir de 6 de novembro. Os cursos, as oficinas e os aulões ocorrerão por lá ao longo de duas semanas, até o dia 18.

As inscrições para as atividades começam nesta terça-feira (31), no site da Secretaria de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude.

Publicidade

“A experiência do #BoraVencer nas Cidades em São Sebastião foi excelente, e a ideia é chegarmos ao maior possível de lugares. O Riacho Fundo I tem uma carência de atividades e, por isso, foi a escolhida para a continuidade do projeto”, explica o Secretário de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude, Aurélio Araújo.

As atividades do #BoraVencer nas Cidades mantém o nível e a temática das demais vertentes do projeto, com a inclusão da parte cultural.

As bandas e grupos locais serão convidados a participar, com a possibilidade de gravação de uma música em estúdio profissional que fica dentro da carreta.

Entre as ofertas de cursos e oficinas, os participantes poderão aprender sobre produção musical e de vídeo, cinegrafia, desenvolvimento de aplicativos android, web TV e rádio, entre outros.

BORAVENCER BORAVENCER NAS CIDADES