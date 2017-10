Bombeiros retomam buscas de possíveis vítimas de desabamento em Taguatinga

O Corpo de Bombeiros informou que retomou na manhã deste sábado (21) as buscas por possíveis vítimas soterradas no desabamento de uma construção na Avenida da Misericórdia, na Colônia Agrícola Samambaia, em Taguatinga. A parte traseira do prédio, que estava sendo erguido mesmo em situação irregular, caiu na manhã de ontem (20), mas ninguém chegou a ser localizado na ocasião após a corporação fazer buscas com o apoio de cães.

Ainda ontem, os bombeiros acreditavam que a hipótese de que houvesse alguém nos escombros era mínima, até pelo fato de não ter tido procura de familiares por pessoas que trabalhavam no local. Porém, a corporação foi procurada hoje por uma família que reclamou o desaparecimento de um homem que possivelmente trabalhava na obra.

Após ser contatada pela família, o Corpo de Bombeiros retomou as buscas por volta das 10h. Cães farejadores estão no local para a nova varredura. Durante a manhã, segundo os bombeiros, os cães identificaram algo que ainda não pode ser dado como garantia de que seja a presença de uma pessoa. A equipe que está no local trabalha na retirada dos escombros.

*Aguarde mais informações