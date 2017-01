Bombeiros resgatam criança de um ano que se afogou em piscina no Paranoá

Na tarde deste domingo (29), o Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar uma criança de 1 ano e 7 meses que se afogou em uma piscina no condomínio Entre Lagos, no Paranoá. De acordo com a corporação, a vítima foi encontrada no fundo da piscina pela própria mãe.

Segundo familiares, em um momento de distração, P.S.C. saiu da casa e foi até o quintal, onde fica a piscina. Ao notar a ausência do filho, a mãe foi até a área e o encontrou submerso. Imediatamente, a mulher iniciou compressão torácica e ventilações boca a boca na criança.

Ao chegar no local, os bombeiros fizeram a reanimação cardiorrespiratória com o uso de equipamentos. Após cerca de 30 minutos de manobras, conseguiram estabelecer os sinais vitais do paciente, que foi encaminhado para o Hospital Regional de Sobradinho inconsciente e em estado de saúde instável, inspirando cuidados em razão da parada cardiorrespiratória e de possíveis sequelas.

Três viaturas e 12 bombeiros participaram da ocorrência.