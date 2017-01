Bombeiros encontram corpo de vítima de queda no Indaiá

Terminou as buscas pelo corpo de um homem que teria caído enquanto praticava rapel na cachoeira Véu de Noiva, no Parque Ecológico Indaiá, em Formosa (GO). Infelizmente, a vítima foi encontrada morta. O trabalho de resgate do Corpo de Bombeiros teve início no começo da tarde deste sábado (07) e foi encerrado por volta das 17h. A corporação ainda não divulgou a identidade do homem.

É a segunda morte registrada na região em menos de um mês. Em 26 de dezembro, após quatro dias desaparecido, o corpo do professor Carlos Brasileiro Pita, 31 anos, foi encontrado pelo bombeiros às margens da Cachoeira do Indaiá. Professor de física da Secretaria de Educação do DF, dava aulas no Centro de Ensino Médio (CEM) 417 de Santa Maria. As causas da morte ainda são investigadas pela Polícia Civil.