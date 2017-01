Bombeiros encontram corpo carbonizado após incêndio em casa em Santa Maria

Tweet no Twitter

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para conter um incêndio em uma casa no condomínio Porto Rico, em Santa Maria, na tarde deste domingo (29). No local, o militares encontraram um o corpo de um homem carbonizado.

Segundo a corporação, Clóvis Assis de Sá, de 50 anos, vivia sozinho. Ele foi encontrado sem roupa, dentro do banheiro. Os bombeiros informaram que as chamas consumiram rapidamente os três cômodos, divididos por madeira, da residência.

Três viaturas e 15 bombeiros participaram da ocorrência. Eles controlaram o fogo em aproximadamente 20 minutos. A perícia do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil foram acionadas para verificar as causas do incêndio e apurar a possibilidade de crime na ocorrência.

O local ficou aos cuidados da Polícia Civil.