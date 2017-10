Bombeiros do DF ajudarão no combate a incêndio na Chapada dos Veadeiros

Militares seguem na tarde desta sexta-feira para o parque nacional, onde o fogo se alastra desde terça-feira. Antes de partir, equipe foi recebida por Rollemberg no Palácio do Buriti

Vinte e cinco bombeiros militares do Distrito Federal seguem na tarde desta sexta-feira (20) para o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, para ajudar no combate ao incêndio que se alastra pela mata desde terça-feira (17).

O anúncio do apoio ao estado vizinho foi feito nesta manhã pelo governador Rodrigo Rollemberg, no Palácio do Buriti. “Uma das características principais da profissão dos bombeiros militares é a solidariedade. Acompanhamos o sofrimento da população de Alto Paraíso e os prejuízos ambientais e oferecemos a ajuda da nossa corporação.”

O chefe do Executivo local destacou a eficiência do trabalho da corporação de Brasília. “Tivemos algo em torno de 9,5 mil ocorrências [em 2017], o que é quase 3 mil a mais do que no ano passado. No entanto, a área queimada foi 3 mil hectares menor, o que demostra uma competência cada vez maior do Corpo de Bombeiros.”

Os bombeiros se juntarão a outras cerca de cem pessoas, entre militares, brigadistas e voluntários. Até agora, uma área aproximada de 20 mil hectares já foi atingida pelo fogo. Além do recurso humano do DF, serão enviadas quatro viaturas para o local.

O reforço de combatentes possibilitará que outras áreas do parque sejam atendidas, como parte de terras kalungas, uma reserva privada e outras áreas rurais.

O parque já havia sido interditado por quase uma semana depois de um incêndio que começou no feriado de 12 de outubro. Fazia apenas dois dias que o local estava aberto e precisou ser fechado novamente.

De acordo com Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), o incêndio pode ter sido causado intencionalmente, e a baixa umidade relativa do ar aumenta o potencial destrutivo da queimada.

Segundo o diretor de Criação e Manejo de Unidades de Conservação do órgão, Paulo Carneiro, a principal preocupação com esse incêndio é a dificuldade de acesso à área que está sendo queimada, próximo ao Morro da Baleia, lugar importante de visitação.

O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, entre os municípios de Alto Paraíso, Cavalcante e Colinas do Sul, tem 65.514 hectares e foi declarado Patrimônio Natural da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) em 2001.