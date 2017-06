Bebê sequestrado no Hran recebe alta

O bebê Jhony dos Santos Júnior, sequestrado nessa terça-feira (6), recebeu alta do Hospital Regional da Asa Norte (Hran) no início da noite de hoje (7). Sara Maria da Silva, mãe da criança, também recebeu alta e, segundo a Secretaria de Saúde, eles terão acompanhamento na Atenção Primária.

O recém-nascido foi localizado no Guará e retornou ao Hran ainda pela manhã. O menino chegou a perder 470 gramas desde que saiu do hospital, ontem. O conselheiro tutelar Djalma Nascimento, que acompanhou a mãe durante a gestação, chegou a fazer um apelo para que a criança fosse devolvida o mais rápido possível, por precisar de acompanhamento médico.

Gesianna de Oliveira Alencar, de 25 anos, foi presa ao ser responsabilizada pelo sequestro. De acordo com a Polícia Civil, Gesianna já tinha todo o crime premeditado. Após o sequestro, ela chegou a trocar mensagens com o marido pelo WhatsApp para dizer que havia “ganhado o bebê”.

Segurança

Reforçada desde o conhecimento do rapto de um bebê na maternidade do Hospital Regional da Asa Norte (Hran), a segurança do local deve ser alterado. A informação foi repassada pelo diretor da unidade, José Adorno, ao afirmar que o evento, tratado como adverso, provocaram mudanças no protocolo e nas condutas diárias.