Bebê sequestrado no Hran precisa de acompanhamento médico, diz conselheiro tutelar

O conselheiro tutelar Djalma Nascimento faz um apelo para que a criança sequestrada por volta do meio-dia desta terça-feira (6), no Hran, seja devolvida. Segundo o profissional, que acompanhou a mãe, Sara Maria da Silva, de 19 anos, durante a gestação, a menina sequestrada precisa de acompanhamento médico e, por isso, deve ser devolvida o mais breve possível.

O conselheiro compareceu hoje à Delegacia de Repressão a Sequestro (DRS) para entregar uma certidão de nascimento da mãe – a bebê ainda não teria sido registrada. Ele não revelou a condição médica em questão, mas afirmou que é importante a criança ser observada por médicos o quanto antes. A mãe, segundo o conselheiro, pode ter algum problema psiquiátrico ainda não diagnosticado, pois durante o pré-natal teria mentido a idade e afirmado ter 14 anos. Isso, inclusive, teria sido a motivação para o Conselho Tutelar da Estrutural, onde Sara mora, acompanhar o caso.

A família de Sara estaria em situação de vulnerabilidade, portanto ela está morando com a sogra e o pai da criança.

Entenda o caso

Um bebê foi sequestrado no Hran nesta terça-feira (6). A suspeita é de que uma mulher tenha levado a criança de dentro da maternidade da unidade de saúde. Testemunhas disseram que a criminosa seria loira, usava um vestido florido e carregava duas bolsas, uma azul e uma cinza. O bebê, que é uma menina, foi levada do segundo andar do prédio. Na ocasião, a mãe, de 19 anos, participava do “Dia da Beleza”, uma ação promovida para as mulheres que estão internadas.

De acordo com o diretor-geral do Hran, José Adorno, a criança, que nasceu na Estrutural e foi encaminhada para a unidade de saúde, tem 13 dias. Ela receberia alta médica nesta quarta-feira (7). Mãe e filha dividiam o quarto com uma outra mulher, que garantiu não ter visto o momento em que a menina foi levada.

O diretor-geral do Hran afirmou ainda que só há uma entrada e uma saída que dá acesso ao segundo andar, local onde o bebê estava internado. Ainda não se sabe como a sequestradora conseguiu sair da unidade de saúde do a menina. A suspeita é de que o bebê tenha sido colocado dentro de uma bolsa. Adorno disse também que a mãe continua internada no hospital, onde recebe acompanhamento psicológico.