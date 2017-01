Bebê é resgatado por bombeiros após ser abandonado em quadra residencial de Taguatinga

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal resgatou um bebê recém-nascido que havia sido abandonado na tarde deste sábado (7), na porta de uma casa situada no conjunto C da QNM 36, no Setor M Norte, em Taguatinga. Segundo a corporação, é um menino que teria de 2 a 7 dias de vida.

Quem notou a criança na rua foi um visitante de uma residência vizinha, que pediu ajuda. A equipe de bombeiros foi então até o local, recolheu o bebê e o levou até o Hospital Regional de Ceilândia (HRC) para ser examinado. Como nada de ruim foi diagnosticado, a guarnição analisou que era melhor acionar o Conselho Tutelar de Ceilândia, que encaminhou a criança a um abrigo localizado na QNJ 12, em Taguatinga.

A história, no entanto, não termina por aí. Um dos militares que resgatou o bebê ficou sensibilizado pela situação da criança e decidiu que entrará com pedido de adoção.