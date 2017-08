Bandidos roubam carro após renderem família em Samambaia

Entre as vítimas estavam três crianças, de 13, 8 e 6 anos, além de um bebê de sete meses

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Uma mãe e seus quatro filhos foram feitos reféns por bandidos, por volta das 8h30 desta quinta-feira (17), na QR 203 de Samambaia. A mulher, de 37 anos, foi rendida no momento em que chegava em casa, na QR 408. De acordo com a Polícia Militar, entre as vítimas estavam três crianças, de 13, 8 e 6 anos, além de um bebê de sete meses.

Após a ação, os criminosos levaram o carro da família, que foi rastreado pelo celular da vítima. Com a localização em mãos, os policiais foram até o local indicado e encontraram o automóvel estacionado e desocupado.

Publicidade

Em depoimento, a mulher contou que um dos assaltantes estava armado e bastante nervoso. Ele ordenou que ela saísse do carro e fugiu com o veículo. De acordo com a corporação, um outro automóvel deu cobertura para os criminosos durante o assalto.

Até a publicação desta nota, os bandidos não foram presos.