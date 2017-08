Bandidos rendem mulher e assaltam casa no Lago Sul

Dois homens assaltaram uma casa, por volta das 13h desta terça-feira (15), na QI 17, conjunto 6, do Lago Sul. De acordo com a Polícia Militar, uma funcionária da residência lavava a garagem com o portão aberta, quando foi abordada pelos criminosos. Eles amarraram as mãos e pés da vítima e a trancaram em um quarto.

A corporação informou ainda que os assaltantes levaram três televisões, um cofre que continha R$ 1.500 em espécie, passaporte, roupas e algumas joias. Eles permaneceram no local por, aproximadamente, 20 minutos.

Após a saída dos criminosos, a vítima conseguiu se soltar e acionou a Polícia Militar, que faz bsucas na região.